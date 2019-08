Beach Volley. Grande successo a Sanremo per seconda edizione del BuBVolley2019 (FOTO)

Grande successo per la seconda edizione del BuBVolley2019 Bagni Lido Sanremo, dove anche quest'anno i Bagni Lido di Sanremo hanno organizzato il torneo serale di beach volley che vede in campo 3 giocatori per squadra (di cui una obbligatoriamente donna).

Sono state 16 le squadre pronte a contendersi il titolo e tanti i nomi di spicco del volley locale (tra questi Valentina Cocco, Giuseppe Giordano, Gioele Gazzera, Vittorio Filardo, Camilla Gandolfo) e del beach volley (Alessandra Sciolè, Edoardo Giovanati, Francesca Magisano, Christian Ginulla, Riccardo Ginulla). Non passa però inosservata la presenza del campione Simone Parodi, che ha dimostrato di essere sempre in ottima forma e che ha tenuto a bordo campo grandi e piccini ad ammirare ed elogiare le sue doti.

Il torneo si svolgerà su 5 sere e le finali verranno disputate venerdì 9 Agosto quando, grazie agli sponsor (Sisters - Bar Vecchi Ricordi Triora - Triora e-bike - Impekabile - Ristorante Pesce Innamorato - Bagni Lido) verranno premiate le prime quattro squadre vincitrici del tabellone gold e le prime due del silver.