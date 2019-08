Calcio. Europa League: Neftchi Baku, prima tappa verso il playoff. I ragazzi di Bordin ospitano il Bnei Yehuda

Il Neftchi Baku allenato da Roberto Bordin ha una grande occasione, ma per ripetere il miracolo Sheriff Tiraspol e accedere ai gironi della prossima Europa League i bianconeri devono superare ancora due turni preliminari.

La prima tappa per i ragazzi allenati dall'ex difensore della Sanremese è rappresentata nel match di andata in casa contro gli israeliani del Bnei Yehuda. Un avversario non semplice da affrontare sono reduci già da una sfida ufficiale: gli arancioneri sono stati sconfitti nella Supercoppa d'Israele dal Maccabi Tel Aviv. Gli azeri si presentano a questo appuntamento dopo aver superato i moldavi dello Speranta Nisporeni e i russi dell'Arsenal Tula.

In caso di passaggio del turno il Neftchi Baku se la vedrà nel playoff contro la vincente del match tra Malmo o Zrinjski Mostar.