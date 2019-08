Il Taggia Esordienti 2007 hanno cominciato a lavorare nella mattinata di oggi, presso lo stadio 'Marzocchini'.

La giovane compagine giallorossa quest'anno avrà un allenatore di prestigio come Luca Fiuzzi, già difensore della Prima Squadra e con un passato anche in Serie C.

I ragazzi hanno realizzato una piccola sgambata di tecnica e partitelle a tema sotto la presenza di Dennis Esposito, Responsabile del settore giovanile.