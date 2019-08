Calcio, Promozione. Ventimiglia, a blindare la porta c'è Claudio Scognamiglio: "Gli stimoli in granata non mancano mai, felice di essere rimasto" (VIDEO)

Il Ventimiglia potrà contare su un portiere di spessore per il prossimo campionato di Promozione.

Stiamo parlando dell'esperto Claudio Scognamiglio che ha deciso di restare con grande entusiasmo in granata. Ai nostri microfoni l'estremo difensore è pronto per un'annata di riscatto: "Sono felice di essere rimasto al Ventimiglia, una società che tanti anni fa mi accolto molto bene".

Scognamiglio ha un pensiero anche per il suo Grosseto neopromosso in Serie D: "E' la squadra della mia città, quando posso scendo per vederli giocare. Auguro il meglio ai grifoni".