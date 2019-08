Motori. Christian e Federico Napoli vogliono essere protagonisti nel Team Endurance 91 nella categoria Super Stock: "Orgogliosi di correre per questo Team"

Dopo la 8 ore di Suzuka, per il FIM World Endurance è tempo di voltare pagina. E i riflettori sono già sui prossimi 21 e 22 settembre, quando scatterà la nuova stagione riservata alle gara di durata e dove Christian Napoli e Federico Napoli vogliono essere grandi protagonisti.

Da qualche anno i fratelli Napoli, nativi di Dolceacqua e protagonisti delle due ruote, si sono avvicinati all'Endurance e mai come in questa stagione sono riusciti a trovare un connubio perfetto, grazie al Team Energie Endurance 91 con cui affronteranno la stagione 2019/2020, nella categoria Super Stock in sella alla Kawasaki ZX-10R.

"Sono in un team che vuole stare tra le prime posizioni". Christian Napoli è entusiasta e non vede l'ora di scendere in pista, soprattutto dopo l'ottima prova con Pole Positions di una settimana fa: "Sono contento di continuare con il team Energie Endurance 91 - ha sottolineato - sono persone che amano il loro lavoro e ci mettono molto impegno. Hanno 'fame' di star tra le posizioni che contano e il podio nella stock è tra i nostri obiettivi. Sono entusiasta per la nuova tappa extraeuropea, prevista in calendario per il 14 dicembre 2019 sul circuito di Sepang".

"Orgoglioso di far parte di questo team". Sulla stessa on da di entusiasmo Federico Napoli: "Mi fa piacere comunicare il proseguo con il team di Yoann Braive fin da subito il rapporto è stato armonioso - ha evidenziato - con la loro attenzione nel lavoro, il saper ascoltare e comprendere le nostre sensazioni e la loro umanità mi rende orgoglioso di far parte di questa squadra. Il costante miglioramento durante le tappe 2018 ci fa ben sperare anche per la stagione 2019-2020".

Il Team Manager Yoann Braive è orgoglioso di loro: "Energie Endurance 91 è felice di poter partecipare all'intero campionato mondiale 2019/2020. Abbiamo fatto la scelta di mantenere Christian e Federico Napoli perché abbiamo trovato in essi piloti con una motivazione e uno spirito di squadra esemplare. Hanno saputo dimostrare, grazie al campionato italiano e alle stagioni di endurance - ha dichiarato - che la loro velocità e la loro prestazione fisica erano all'altezza. L'obiettivo di questa stagione è quello di finire nella top 5 del campionato mondiale superstock e perché no, sperare per il podio! I fratelli Napoli saranno una delle chiavi per il successo".

Appuntamento fissato quindi per il 3-4 settembre sul circuito Paul Ricard dove la squadra (a completare la formazione ci sarà Karel Pesek) prenderà parte ai test ufficiali pre Bol d'Or.

