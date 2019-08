Pallanuoto femminile. L'imperiese Carla Carrega torna in Italia: giocherà nel NC Milano

Torna in Italia l'imperiese Carla Carrega e lo farà difendendo nel prossimo campionato i colori del NC Milano.

Una scelta importante per la 24enne mancina che dopo aver disputato in passato sette stagioni ad alto livello con la Rari Nantes Imperia (nel suo curriculum con le giallorosse uno scudetto e tre coppe europee) e la positiva esperienza negli Stati Uniti. La Carrega si è laureata nella prestigiosa Università di Berkeley, in California, e ha continuato a giocare a pallanuoto conseguendo anche oltreoceano una serie di titoli. Ora il ritorno in Italia.

"Sono entusiasta di avere la grande opportunità di giocare in una squadra come il NC Milano, visto l'ambizioso progetto che ha la società. Farò del mio meglio per la squadra" sono state le prime parole rilasciate al portale waterpoloitaly.com di Carla Carrega.