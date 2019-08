Tennis. ATP Montreal: tutto facile per Fognini contro l'americano Paul

Inizia nel migliore dei modi l'ATP di Montreal per Fabio Fognini, che nella notte italiana ha superato in due set l'americano Paul.

Un match in discesa per il tennista armese che in settimana è sceso dopo un mese dalla Top Ten della classifica mondiale, con il chiaro obiettivo di rientrarci al più presto.

Contro lo statunitense in arrivo dalle qualificazioni ma che aveva superato già un turno del tabellone principale, Fognini soffre nel primo set, dove serve alla racchetta di Arma di Taggia il tie-break per 7-3. Nel secondo set Fognini chiude i conti per 6-3.