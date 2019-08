Calcio, Ligue 1. Monaco, esordio amaro in campionato: il Lione passa al Louis II

Lione in gol contro il Monaco (foto tratta da lanotiziasportiva.com)

LIGUE 1 - 1^GIORNATA -

MONACO-LIONE 0-3

Reti: 5'Dembele, 36'Depay, 80'Tousart (L)

Monaco (4-2-3-1): Lecomte; Toure, Panzo, Glik, Aguilar; Jemerson, Henrichs; Rony Lopes, Fabregas, Martins; Foster. Allenatore: Jardim

Lione (4-3-3): Lopes, Kone, Denayer, Andersen, Dubois; Aouar, Tousart, Mendes; Traore, Dembele, Depay. Allenatore: Sylvinho

Note: al 30' espulso Fabregas (M)

Inizio tutto in salita nella Ligue 1 per i Monaco di Jardim. I monegaschi cedono le armi al debutto in campionato, contro il quotato Lione che passeggia al Louis II.

Il Lione con un netto 3-0 scatta subito davanti a tutti, ma decisiva contro il Monaco è l'espulsione di Fabregas al 30' arrivata dopo il gol a freddo degli ospiti firmato al 5' da Dembele. Al 36' è Depay a chiudere ogni discorso. Nella ripresa il monaco ci prova, ma nel finale al 80' Tousart regala il definitivo tris.

Questa sera in campo scenderà anche il Nizza, che alle ore 20 tra le mira amiche dell'Allianz Riviera' ospiterà l'Amiens.