Calcio, Promozione. Ventimiglia, Alessandro Scappatura pronto a ripetersi: "Voglio migliorarmi, scenderemo in campo sempre per vincere. Miceli? Un grande giocatore" (VIDEO)

Arriva in prestito dalla Sanremese con tanta voglia di ripetere la splendida annata vissuta con la maglia dell'Ospedaletti, trascinando con le sue reti in Eccellenza la compagine orange.

Stiamo parlando di Alessandro Scappatura che in questa stagione vestirà la maglia del Ventimiglia in Promozione, dopo il prestito concluso con la Sanremese. Ai nostri microfoni l'attaccante è pronto alla grande avventura per ripetersi: "Vorrei ripetermi migliorandomi. Miceli? Un grande giocatore".