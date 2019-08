Calcio Serie D/A, le avversarie della Sanremese. Che fascino la sfida contro il Prato. Il DS Gianni Califano: "Vogliamo vincere, matuziani tra le favorite"

Il nostro viaggio nelle avversarie della Sanremese parte dalla Toscana e da una delle favorite del prossimo campionato targato Serie D Girone A.

L'identikit dei toscani. Il Prato è una delle gloriose piazza che i biancoazzurri di mister Ascoli andranno ad incrociare dal prossimo settembre. A capo c'è l'ambizioso Presidente Toccafondi, mentre in panchina, per la stagione del rilancio dopo essere arrivato a metà classifica la scorsa stagione, è stato scelto Vincenzo Esposito. Un ritorno al passato per il tecnico che ha fatto grande i gigliati negli anni della Serie C. Trai nuovi volti ecco Fanucchi, Gentili, Giampà, Diana, Cellini, Mariani e Regoli che si aggiungono ai confermati Tomi, Gargiulo, Sciannamè, Fofanà, Bassano, Cecchi, Carli, Kouassi, Diarrosouba, Maggini Calosi e Casati.

Il Direttore Sportivo Gianni Califano dei toscani valuta così a Rivierasport.it il Girone A: "Andremo a giocare contro squadre liguri, piemontesi, una lombarda e alcune toscane. Per noi avere un girone a quattro regioni è un'assoluta novità. Sarà bello per me rincontrare il Casale, squadra con cui ho iniziato la mia carriera da calciatore".

Califano vede la Sanremese nel lotto delle favorite: "Aspettando la Lucchese, inserisco la Sanremese nelle cinque favorite alla vittoria finale. Con i matuziani non vorrei tralasciare Savona, Chieri e Caronnese. Il Prato? Noi partiamo con la voglia di poterci giocare questo campionato, vogliamo vincere".