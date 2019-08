Canottaggio. Alice Ramella show è in finale al Mondiale Junior di Tokyo con la Nazionale azzurra: "Dedicata alla mia famiglia, allenatori e compagne di squadre"

Una grande impresa che potrebbe portare in provincia un oro Mondiale Junior. Protagonista nella prima mattinata italiana è stata Alice Ramella che nella specialità quadruplo a Tokyo con la Nazionale azzurra ha realizzato qualcosa di incredibile.

Le azzurre, dove è spiccata l'atleta della Canottieri Santo Stefano al Mare, si sono qualificate per la finale che si svolgerà alle ore 4.20 italiane. A Rivierasport.it la Ramella esterna tutta la sua grande soddisfazione, guardando all'atto conclusivo.

Alice, ti aspettavi questo grande risultato? "Speravo di entrare in finale, ma dopo tutti i problemi che abbiamo avuto in raduno riguardo alla composizione della barca a livello di atlete, non ne ero tanto convinta".

A chi vuoi dedicare questo traguardo? "Questa finale la dedico alla mia famiglia, agli allenatori e alle mie compagne di squadra".

Quando avete creduto di potercela fare? "Già dalla partenza eravamo insieme agli altri equipaggi, ma ho creduto che avremmo potuto passare veramente in finale gli ultimi 700 metri dove stavamo superando la Repubblica Ceca".

Cosa ti aspetti dalla finale? "Domani sarà una finale durissima e tirata fino all'ultimo. Sicuramente non si mollerà un colpo".