Pallapugno, Serie B. Taggese, debutto nei playoff con grande entusiasmo: primo ostacolo la Monticellese

Grande appuntamento quello del pomeriggio di oggi, quando alle ore 17 e allo sferisterio di Taggia, i padroni di casa della Taggese sfideranno nel primo match dei playoff del campionato di Serie B la Monticellese.

Partita alla portata per i giallorossi che per riprendersi il primo posto, anche se in coabitazione, dovranno realizzare il punto dopo il successo di ieri dell'Acqua San Bernardo San Biagio sul Morando Neivese: il sogno Serie A continua.

CLASSIFICA SERIE B PLAYOFF

18 Acqua San Bernardo San Biagio

17 Taggese

16 Morando Neivese

13 Monticellese