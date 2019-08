Calcio d'estate. Dianese&Golfo-Ospedaletti, è un 4-3 ricco di emozioni

AMICHEVOLE

DIANESE&GOLFO-OSPEDALETTI 4-3

Reti: 39' 51'Tselepis, 47'69'Mhari (D, rigore) 60'Espinal, 67'Facente (rigore), 76'Cassini (O)

Come prima uscita non c'è male. Il pubblico che ha visto il match amichevole tra Dianese&Golfo e Ospedaletti non si è annoiato. I giallorossoblu fanno loro la prima uscita stagionale con un 4-3 che dà molta consapevolezza e lascia qualche dubbio in più agli orange di Caverzan, che devono migliorare in difesa soprattutto dopo essere stati sotto ad inizio ripresa per 3-0.

I padroni di casa partono bene e segnano con il possibile nuovo arrivo, quel Tselepis che supera Ventrice. Nella ripresa ancora l'autore della prima rete e Mrahi allungano per i padroni di casa. L'Ospedaletti riduce le distanze con Espinal e un rigore di Facente, ma ancora Mhari chiude i discorsi dagli undici metri. Nel finale c'è gloria per una bella rete firmata dal mediano orange Cassini.

I prossimi impegni vedranno Dianese&Golfo e Ospedaletti impegnate domenica 18 agosto: i giallorossoblu ospiteranno il Pietra Ligure, mentre gli orange saranno impegnati in un triangolare con Camporosso e un avversario da definire.