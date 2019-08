Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, mister Caverzan non è preoccupato dopo la sconfitta con la Dianese&Golfo: "Sono molto contento dello spirito visto in campo"

Non è preoccupato mister Andrea Caverzan dopo la prima sconfitta nella prima uscita stagionale contro la Dianese&Golfo, un'amichevole che ha visto i giallorossoblu vincere per 4-3 sull'Ospedaletti.

In casa orange nessun campanello d'allarme per il mister: "Non mi preoccupa niente - ha sottolineato il tecnico - anzi sono molto contento dello spirito che ho visto di tutti i 22 ragazzi che hanno giocato. Le amichevoli ci servono molto per trovare la condizione fisica e mi danno molte indicazioni su cosa dobbiamo lavorare in questi prossimi giorni.

Abbiamo cambiato molto sia come uomini che come concetti di gioco, ci vuole un po' di tempo ma lo abbiamo. La Coppa inizia il 25 agosto e siamo in linea coi tempi. Già dalla prossima uscita sono sicuro che le cose buone miglioreranno e quelle negative diminuiranno".