Taggia: Giorgia Frittoli da Pontedassio al tetto d'Europa

Come ogni anno, i primi di Agosto si è disputato il campionato europeo di Gimkana Western a Taggia, una delle discipline più tecniche e spettacolari della monta western che mette in evidenza sia l'addestramento del cavallo che la bravura di chi lo conduce.

Hanno partecipato all'evento i migliori gimkanisti sia in campo nazionale che internazionale. Tra questi c'era Giorgia Frittoli 19 anni con il suo fidato cavallo Jec Pepper Solano di razza quarter horse grigio di 10 anni un binomio consolidato che li ha visti vincitori gli anni scorsi in diversi campionati italiani e non solo.

Giorgia ha gareggiato nelle tre categorie regine della Gimkana: la Pro, la Open e la Lady salendo sul gradino piu' alto del podio in tutte e tre le categorie dando spettacolo per la sua grinta ed eleganza, supportata dal suo allenatore Costantino Martini (Old West Club di Villanova d'Albenga) che ha sempre creduto in lei sostenendola e incoraggiandola.