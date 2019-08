Calcio d'estate. Questa sera amichevole importante per Taggia e Imperia: Siciliano a Lupo testano i loro gruppi

Questa sera Taggia e Imperia faranno la propria prima uscita stagionale sfidandosi in un test amichevole molto interessante.

I tecnici Siciliano e Lupo andranno così a valutare in un match da 90 minuti i propri gruppi dopo il primo periodo di lavoro e in vista delle sfide che contano. I giallorossi concludono la prima settimana di lavoro, mentre i neroazzurri sono più avanti nella preparazione.

Grande attesa per vedere in campo giocatori di spicco come Fiuzzi, Miceli, Rovella da una parte e Sancinito, Capra e Sassari dall'altra. Un test che dovrà subito far capire molte cose ai due allenatori.

Potrete seguire il match nel Live Score su Rivierasport.it