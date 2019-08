Calcio d'estate. Taggia-Imperia 2-3, buon test amichevole per le squadre di Siciliano e Lupo

AMICHEVOLE

TAGGIA-IMPERIA 2-3

Reti: 6'Boggian (I) 9'Gambacorta (T) 30'Guarco, 56'Sancinito (I) 85'Ferrigno (T)

Grandi emozioni nel primo test amichevole della stagione per Taggia e Imperia. In un 'Marzocchini' con un buon pubblico e in una calda serata, giallorossi e neroazzurri scendono in campo senza paura e con voglia di realizzare un buon calcio come chiedono Siciliano e Lupo.

L'Imperia passa subito in vantaggio grazie alla rete di Boggian (6'), il giocatore in prova che potrebbe anche restare. Il Taggia reagisce e trova subito il pari con Gambacorta (9'). E' poi Guarco a riportare avanti i neroazzurri (30') e nella ripresa allunga per gli ospiti Sancinito (56'). Nel finale c'è gloria per il giovane Ferrigno (85') che fissa il punteggio sul 2-3 finale.

Buone indicazioni dei due allenatori che possono ritenersi soddisfatti di una sgambata tanto utile quanto positiva.