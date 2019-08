Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, rimandata la preparazione della Prima Squadra

E' rimandato al 19 agosto l'inizio della preparazione calcistica della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

I ragazzi sarebbero dovuti tornare in campo questa sera, ma visto il posticipo del campionato, lo staff biancorosso ha deciso di convocare la squadra nei prossimi giorni.

I biancorossi scenderanno in campo perciò lunedì prossimo per il primo allenamento insieme al nuovo mister Manuele Fiore, che con la collaborazione del neo direttore sportivo Salvatore Cascia’, punta a formare un gruppo unito, pronto ad affrontare ogni sfida che riserverà la prossima stagione in Prima Categoria.