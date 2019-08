Calcio, Serie D. Sanremese, il report del sesto giorno di lavoro per il giocatori biancoazzurri

Domenica di lavoro per la Sanremese. La squadra stamattina ha svolto un allenamento intenso, basato su esercizi a corpo libero, ripetute sulla media distanza e variazioni di velocità.

Nel pomeriggio, invece, il tecnico Ascoli si è soffermato come sempre sulla tattica e sulle varie fasi di gioco, utilizzando tutti gli elementi a sua disposizione, ad eccezione di Gagliardini e Pellicanò che restano monitorati dallo staff medico, e di Calderone, rimasto a riposo per un leggero affaticamento e per evitare complicazioni.

Oggi la squadra usufruirà di una mezza giornata libera, con gli allenamenti che riprenderanno alle 17. Martedì mattina invece i biancoazzurri si ritroveranno al 'Danilo Balbis' di Ormea per la rifinitura e nel pomeriggio rientreranno a Sanremo per affrontare alle 20.30, in un allenamento congiunto, il Pietra Ligure.

Al termine dell’incontro amichevole, i calciatori avranno tre giorni di riposo e riprenderanno la preparazione il 17 agosto mattina allo stadio 'Comunale'.