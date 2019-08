Ciclismo: i risultati degli atleti 'Rusty Bike' di Pontedassio nell'ultimo fine settimana a Pistoia e Ortovero

Un’altra domenica impegnativa, quella appena trascorsa, per gli atleti del ‘Rusty Bike Baitieri Costruzioni’ di Pontedassio. Nei pressi di Pistoia, su strada si sono distinti gli allievi Alessio Fordano, Wellington Bianchino e Tommaso Anselmi.

Alla classica di Ortovero (la piccola Roubaix) numerosi i giovanissimi arrivati da diverse regioni. Nella categoria G3, grintosa come sempre, sale sul secondo gradino del podio Elisabetta Ricciardi e, nella stessa categoria 6° posto di Cristian Rainisio.

Nella categoria G4 buona prestazione per Luca Fordano Luca e, nella G5 vittoria di Edoardo Orengo, premio grinta per Valerio Ferrari mentre è stata sfortunata Amelie Rolando che, al comando della gara, cade a terra rovinosamente. Buona prestazione anche per Samuele Rainisio nei G6.