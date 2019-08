Tennis. Fabio Fognini rientra nella Top Ten grazie al grande torneo di Montreal

Torna ad essere protagonista nella Top Ten Mondiale Fabio Fognini, raggiungendo nuovamente quella posizione d'oro dopo averla persa un paio di settimane fa.

Tutto questo grazie all'ottimo torneo di Montreal, dove la racchetta armese è arrivato fino ai quarti di finale incamerando un buon bottino di punti.

Fognini ora è decimo a quota 2.555 punti, con lo spagnolo Bautista lontano di 160 punti. Il prossimo obiettivo è quello di mantenere per il tennista di Arma di Taggia questa posizione, in vista degli US Open.