Calcio giovanile. Ospedaletti, il talento Matteo Vitan in prova al Genoa

Grazie alla partnership stipulata ufficialmente a metà luglio, Ospedaletti e Genoa rinsaldano il loro rapporto all’insegna dello sviluppo dei giovani calciatori. Nelle ultime ore la società rossoblu ha richiesto in prova l’attaccante ‘orange’ classe 2006 Matteo Vitan.

Matteo Vitan, già in prova alla Sampdoria lo scorso maggio, sarà a Genova dal 19 al 23 agosto per allenarsi e giocare con le formazioni giovanili rossoblu. Il 22 agosto, a Genova, è in programma l’amichevole degli Allievi 2004 e dei Giovanissimi 2005 proprio contro il Genoa.

Un filo diretto tra Ospedaletti e Genova per dare a un giovane talento del Ponente la possibilità di farsi notare tra le fila di una società professionistica tra le più blasonate del panorama calcistico nazionale e internazionale.