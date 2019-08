Calcio, Tim Cup. Il Carpi corsaro a Livorno, mister Riolfo guarda avanti: "Bravi e ordinati. Ora stesso atteggiamento in ogni partita"

Giancarlo Riolfo, ex allenatore di Savona e Sanremese, attuale tecnico del Carpi

Il Carpi del tecnico andorese Giancarlo Riolfo inizia molto bene la nuova stagione, e grazie al successo per 1-0 sul campo del Livorno, gli emiliani passano al terzo turno della Tim Cup dove affronteranno il Cittadella.

Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore di Argentina Arma, Savona e Sanremese riportate da Amaranta.it: "Siamo stati bravi e ordinati a contenere le sfuriate del Livorno - ha dichiarato il mister - loro ci impedivano di giocare, ma non abbiamo perso la calma".

"Il nostro obiettivo? Migliorare come prima cosa e mettere in campo lo stesso atteggiamento in ogni partita".