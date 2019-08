Ciclismo: ottimi risultati domenica scorsa ad Ortovero per gli atleti della Ciclistica ArmaTaggia

Grande domenica di sport, quella da poco trascorsa per i giovanissimi della Ciclistica ArmaTaggia, impegnati ad Ortovero nel ‘Memorial Giorgio e Fausto Vignola’, organizzato dall’Uc Alassio.

Soprannominata ‘La piccola Roubaix’, la gara che si svolge già da tanti anni, ha impegnato non poco gli atleti, che si sono dovuti confrontare con i 160 corridori distribuiti nelle varie categorie, su di un percorso tortuoso e con una vera salita in pavè. Impegnativo per tutta la Ciclistica ArmaTaggia, percorrere più volte l’anello con salita e discesa veloce, ma grazie al loro impegno, grande soddisfazione nel portare a casa degli ottimi piazzamenti con Sofia Perotti 3° posto tra i G1F e Leonardo Mancardi 3° nei G5M.

Vista la grande partecipazione di tanti atleti provenienti da tutto il nord Italia anche per Paolo Cattaneo (cat. G4M), Daniele Muratore G5M, Di Noia Matteo, Luca Marino e Lorenzo Basso nella Categoria G6M, posizioni ottime raggiunte con tenacia e determinazione.