Canoa. Canottieri Sanremo, continua la serie di successi: "Questi ragazzi sono da ammirare" (FOTO)

Continua la serie di successi per i ragazzi della Canottieri Sanremo, protagonisti questo week end in Veneto nel trevigiano, durante il Campionato Italiano di Società ed il Trofeo delle Regioni sulla distanza dei 500 metri.

Oltre 25 società provenienti da otto regioni italiane hanno dato vita ad una autentica festa dello sport, colorando e animando con le canoe, lo scrigno naturale di canneti e ninfee del Lago di Santa Maria, in pieno rispetto ambientalistico. Una location perfetta quella scelta dal Comitato Regionale Veneto, un bacino lacustre diviso tra i due Comuni di Tarzo e Revine Lago, che si sono adoperati per ospitare per la prima volta questa importante manifestazione nazionale.



Un'organizzazione impeccabile con ospiti d'eccellenza come Pierpaolo Ferrazzi, prima medaglia d'oro olimpica per la canoa a Barcellona nel 1992, ed il campione italiano di paracanoa Ngol Ndara Ndamanda.



"Questi ragazzi sono da ammirare, non solo i nostri, di cui andiamo infinitamente orgogliosi, ma tutti questi atleti che oggi sono qui a dimostrare per l'ennesima volta che fatica e volontà vanno di pari passo e che medaglia o no, quello che conta è migliorare se stessi ma non solo per lo sport, per il proprio futuro."



Queste le parole degli allenatori Diego Pizzamiglio e Monica Albarelli che seguono i ragazzi matuziani da anni: "Portiamo a casa un oro e ben sei bronzi. Siamo scesi in campo contro alcuni dei migliori atleti del giovane panorama italiano, siamo molto soddisfatti".



Hanno così colorato di bianco azzurro il primo gradino del podio gli Junior del k4 di Luca della Chiesa, Simone Grossi Bianchi, Luca Sparneri e Stefano Mazzone, arrivati anche terzi sia nella categoria junior che senior per il Trofeo delle Regioni. Bronzo anche per il K4 di Dragoni Lorenzo, Nicolò Mensile, Alessandro Martini e Lorenzo Mauro nella categoria Ragazzi. Nel K1 titoli per Samuele Siciliano (cat. ragazzi) e Luca Della Chiesa (cat. junior).



Agosto è il mese della preparazione ai Campionati Italiani che si svolgeranno i primi di settembre, e per questi ragazzi, che al mare ci andranno più che altro con la pagaia tra le mani, sarà sicuramente il mese più duro e impegnativo.

Prossimo appuntamento quindi all'Idrocalo di Milano 6-7-8 settembre.