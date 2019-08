Niente sfida contro il canadese Shapovalov, ma soprattutto forfait all'ATP di Cincinnati per Fabio Fognini, in programma questa settimana.

E' questo il verdetto che ha emesso il tennista armese, tornato ad essere numero 10 al mondo dopo il grande torneo realizzato a Montreal.

Fognini ha rinunciato alla disputa del torneo per il problema al piede che ormai si porta dietro da un po' di tempo. Si riposerà in vista degli US Open, ultimo Grande Slam della stagione.