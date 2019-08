La sicurezza con Serini Consulting - Aesse Impianti diventa più semplice grazie ad un'app

I ladri si sa non vanno in vacanza nemmeno in estate! Anzi, approfittano di questo periodo e delle molte partenze per agire indisturbati e svaligiare le abitazioni, che spesso per l’occasione restano vuote. Per evitare brutte sorprese, la Serini Consulting - Aesse Impianti offre ai suoi clienti una soluzione efficace contro i furti mettendo a disposizione professionalità ed esperienza nello sviluppo di sistemi atti a garantire la protezione dei propri beni con iRISCO, un'app che ti permette da remoto di accedere sia al sistema di sicurezza professionale, sia a Video Verifica e Smart Home.

Il progresso tecnologico e la possibilità di essere sempre collegati ad Internet tramite i nostri smartphone ha fatto sì che anche un sistema di antifurto possa essere gestibile da remoto, con app, tramite dispositivi che montano sistemi Android e iOS.

L'app iRISCO per smartphone è un'applicazione innovativa basata sulla piattaforma Cloud di RISCO Group che permette agli utenti di gestire in modo integrato i propri sistemi di allarme RISCO, le telecamere e la domotica.

Prima di partire per le vacanze, contatta la Serini Consulting e dopo aver installato l'app, potrai trascorrere un lungo periodo lontano da casa proteggendo da remoto la tua abitazione da eventuali effrazioni o sorprese indesiderate.

Per ulteriori informazioni:

A.eSSE Impianti di Serini Alessandro

Via Antonio Canova, 15/b - 18100 Imperia

info@serinisecurity.com

Telefono: 338 641 9397