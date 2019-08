Calcio, Eccellenza. Imperia, tante buone indicazioni dall'amichevole con il Taggia. E Boggian convince

L'Imperia piace e convince. Sono positive le indicazioni rilevate nella prima uscita stagionale dei neroazzurri due sere fa sul campo del Taggia, compagine di Promozione.

Il tecnico Alessandro Lupo si è detto soddisfatto, ma la rosa va completata sul mercato prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro l'Ospedaletti. In attacco l'allenatore chiede quel rinforzo importante che potrebbe garantire 15-20 gol decisivi nella corsa alla Serie D.

Boggian convince, Sancinito già leader. Dal test contro i giallorossi ha convinto la prestazione di Giovanni Boggian, attaccante ex Savona, che è in prova con il gruppo neroazzurro. La sia rete e le sue giocate potrebbero aver convinto Lupo a tesserarlo per avere un'arma in più nel reparto offensivo. Ottime le indicazioni dei nuovi come Guarco, Capra e Sancinito. Da valutare il terzino sinistro Matte Esposito e la punta Pasavich.

Nelle prossime uscite amichevoli l'Imperia affronterà il Vado e l'Area Calcio Andora, ma le date sono ancora da definire.