Grande appuntamento al campo sportivo in sintetico 'Marengo' di Diano Marina.

La Dianese&Golfo e il Responsabile del Settore Giovanile Umberto Decesari organizzano un Open Day per le categorie 2003 e 2004, lunedì 19 agosto dalle ore 17, in vista del completamento delle rose per la la prossima stagione. Il sodalizio giallorossoblu è uno dei centri federali del Bologna FC in Italia.

Per info contattare: Umberto (329.4647022) e Luigi (339.4498451).