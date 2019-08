Calcio. Open di Seborga, ad Airole grande appuntamento internazionale: spettacolo nella finale scudetto

Grande giornata di sport sabato pomeriggio ad Airole per la finale scudetto della categoria open del Principato di Seborga, che ha visto in campo il super classico match fra Spes Varase e Spes Roverino impegnate in un derby diventato ormai un vero e proprio appuntamento internazionale.

D’altra parte è proprio questo lo spirito della categoria open del Principato, curata da ormai diverse stagioni da Spes Onlus, FCPS (Federazione Calcistica del Principato di Seborga) e dalla famiglia Zagni che ospita ad Airole eventi sempre caratterizzati dall’amicizia e dal divertimento.

Uniti nella nazionale open di Seborga i ragazzi della Spes si sono infatti ancora una volta divisi nei loro due club come sempre avviene in occasione delle competizioni dedicate al Principato in cui giocano assieme ad accompagnatori, parenti, amici ma anche a turisti ed a chiunque desideri trascorrere una giornata in allegria.