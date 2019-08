Calcio. Sanremese, mister Nicola Ascoli tra il test con il Pietra Ligure e il calendario: "Venivamo da una settimana di duro lavoro. L'esordio con la Caronnese? Squadra forte"

La Sanremese, dopo una settimana di lavoro intenso nel ritiro di Ormea, sha realizzato una buona sgambata al 'Comunale' contro il Pietra Ligure. Un 5-0 con tante indicazioni grazie alle reti di Lo Bosco (doppietta e sempre più nei meccanismi offensivi di Ascoli come ad Asti e Arma di Taggia), Colombi, Martini e Vitiello.

Sulla Pagina Facebook del club matuziano riportiamo le dichiarazioni di mister Nicola Ascoli sul test contro i ragazzi di Pisano: "Veniamo da una settimana di lavoro duro dopo il ritiro, ho visto a sprazzi capace di costruire bel gioco anche se in alcuni tratti siamo stati un po' disattenti. Ora riprenderemo sabato per preparare al meglio il campionato".

Il quotato centrocampista Marco Spinosa è uscito per un fastidio all'adduttore: "Spinosa? Marco ha avuto questo problema all'adduttore a Ravenna e durante la partita di ieri sera ha sentito un fastidio e per evitare danni ha chiesto di uscire: speriamo non sia nulla di serio, siamo fiduciosi. Ora useremo questi tre giorni di riposo per recuperare energie".

Il tecnico matuziano commenta così il calendario: "In settimana abbiamo parlato tanto di questo calendario. La Caronnese fa parte di quelle squadre forti. Sono anni che fa campionati importanti, ma dobbiamo affrontarle tutte cercando di dare il massimo in ogni partita".