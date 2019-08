Calcio. Sanremese, tra i più in forma c'è Loreto Lo Bosco: "Sono soddisfatto, ma l'obiettivo è continuare a migliorare"

Tra i protagonisti della Sanremese nell'amichevole vinta per 5-0 contro il Pietra Ligure è spiccato Loreto Lo Bosco, autore della doppietta iniziale.

"Non guardiamo al risultato, ma ai miglioramenti". L'attaccante con mister Ascoli ha sempre realizzato tante reti nelle sue precedenti esperienze ad Asti e Arma di Taggia e ora vuole ripetersi sotto la sua guida anche con la maglia della Sanremese: "Ad Ormea abbiamo fatto un ritiro importante - ha dichiarato il bomber - ma non guarderei tanto al risultato quanto al fatto che dovevamo continuare a migliorare sul piano fisico, cercando di fare le cose che il mister ci chiede".

"Dobbiamo sempre avere l'atteggiamento giusto". L'attaccante non pensa alla sua doppietta, ma al lavoro in miglioramento: "La mia doppietta? Noi dobbiamo scendere in campo sempre con l'atteggiamento giusto - sottolinea l'ex Asti e Argentina Arma - e contro il Pietra Ligure sia l'impatto che l'approccio al match è stato giusto. Ma secondo me, a prescindere dal risultato di ieri, possiamo fare ancora meglio. Incontrare squadre di categoria inferiore non è mai semplice".

"Se continuiamo su questa strada..." Lo Bosco è consapevole della forza del gruppo: "Il mister sui movimenti ci tiene tantissimo, lo conosco perchè l'ho avuto in passato. Siamo tanti giocatori nuovi tra cui molti giovani - evidenza Lo Bosco - ma se continuiamo su questa strada potremo toglierci delle soddisfazioni".