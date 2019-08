Calcio. Scomparsa Enrico Creta, il ricordo di Massimiliano Moroni: "Un ragazzo sempre con il sorriso"

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio in queste ore sui Social per lo sfortunato Enrico Creta, il sub 33enne ritrovato senza vita al largo di pian di Poma a Sanremo.

Creta era molto conosciuto a Sanremo ma anche nell'intera provincia soprattutto a livello sportivo. Ecco il ricordo di Massimiliano Moroni, allenatore della Virtus Sanremo, che lo conosceva bene:

"Sono molto addolorato per la scomparsa di Enrico Creta. Un mio ricordo legato a lui è nel 2000, quando vincemmo con l'Argentina Arma il campionato. Enrico era negli Allievi e lo facemmo giocare subito titolare contro il Pontedecimo.

Era un ragazzo sempre con il sorriso, grintoso e una brava persona. L'ASD Virtus Sanremo è vicina alla Famiglia di Enrico in questo momento tragico".