Calcio, Serie D. Sanremese, alla scoperta della Caronnese: una realtà ambiziosa con un obiettivo chiaro

Il campionato biancoazzurro si apre con Caronnese-Sanremese. In questa nostra rubrica analizziamo, giornata per giornata, tutte le avversarie dei matuziani della prossima Serie D che scatterà in terra lombarda domenica 1 settembre.

SC CARONNESE: una realtà ambiziosa

La SC Caronnese è un nome nuovo per la Sanremese che per la prima volta incrocerà i tacchetti con i lombardi. I colori ufficiali sono il rossoblu (maglia a strisce verticali, pantaloncini blu e calzettoni rossoblu) e la compagine lombarda si regala in questa stagione l'undicesima annata di fila in Serie D con un obiettivo chiaro: il grande salto in Serie C.

Dal 2009/2010 milita nel massimo campionato nazionale dilettante e alla sua guida nelle passate stagioni è spiccato anche quel Gaburro, autore della cavalcata nella scorsa stagione del Lecco. La Caronnese è allenata ora da Roberto Gatti che arriva al posto di Achille Mazzoleni, mentre il Presidente è Augusto Reina.

La città. La Caronnese è la squadra della città di Caronno Pertusella, comune della provincia di Varese con quasi 20.000 abitanti.

Lo stadio. La casa della Caronnese è il 'Comunale' di Corso della Vittoria a Caronno Pertusella e nella scorsa stagione il manto da gioco è stato fatto in sintetico. La capienza è di 1.000 posti.

Stagione 2018/2019. La Caronnese nella scorsa stagione di Serie D si piazza al quinto posto del Girone B vinto dal Como. Disputa la semifinale playoff in trasferta, ma cede le armi contro il Mantova di Morgia, attuale tecnico del Chieri.

Questa l'attuale rosa della Caronnese

Portieri: Porro (2000), Buemi (2001), Matera (2002)

Difensori: Cosentino (1999), Manti (1997), Silvestre (2001), Curci (2001), Galletti (1999)

Centrocampisti: Porcino (1988), Tanasa (1990), Tarantino (1990) Vernocchi (1998), Battistello (1998)

Attaccanti: Barbera (2000), Perpepaj (1999), Corno (1989), Scaringella (1995)