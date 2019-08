Calcio, Serie D. Il dato: Sanremese, Colombi-Lo Bosco tandem d'attacco perfetto. Mister Ascoli ha la sua coppia di goleador

In casa Sanremese ci si coccola la coppia d'attacco formata da Matteo Colombi e Loreto Lo Bosco.

Colombi-Lo Bosco tandem d'oro. Il dato di questo pre campionato è confortante con i due attaccanti che hanno messo insieme nelle due uscite amichevoli contro GFC Ajaccio e Pietra Ligure cinque reti in due: doppia perla per l'ex Rezzato, tre palloni in fondo al sacco per Loreto.

Il tecnico Nicola Ascoli sembra aver trovato la quadra con due punte vicine e un rifinitore alle spalle (Scalzi) che potrà garantire giocate ed assist ai due attaccanti. Lo Bosco con Ascoli si trasforma e dopo le due esperienza con il tecnico calabrese ad Asti e Arma di Taggia ora vuole confermarsi anche a Sanremo.

C'è anche un altro attaccante di lusso nelle file matuziane, quel Domenico Vitiello che può garantire gol e pesanti.