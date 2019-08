Volley. Grande successo a Bordighera per il 'Beach Summer Volley 2019' (FOTO)

Grande successo a Bordighera per il Beach Summer Volley 2019

Grande successo a Bordighera per il 'Beach Summer Volley 2019', torneo organizzato dal Bordivolley con il patrocinio del Comune, dove hanno partecipato 120 giocatori divisi in 24 squadre.

As aggiudicarsi la competizione sono stati I Nervosetti capitanati da Beatrice Reginato. In finale hanno avuto la meglio del Team Baro di Kevin Tognella. A chiudere il podio gli Hangover di Marco Durante. Quarto posto per Quelli del Bilanciere di Veronica Rebaudo.

Protagonista del torneo la giovane Alessandra Scarca, classe 2007, che si è messa in mostra con giocate importanti.