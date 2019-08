Calcio d'estate. Sarà una domenica di test importanti: in campo Ospedaletti-Camporosso e Dianese&Golfo-Pietra Ligure

Dianese&Golfo e Ospedaletti in azione nell'amichevole di sabato scorso: giallorossoblu e orange torneranno in campo domenica contro Camporosso e Pietra Ligure

La serata di domenica sarà molto importante per quattro squadre che nella prossima stagione disputeranno i campionati di Eccellenza e Promozione.

Ospedaletti-Camporosso. Al campo sportivo 'Ozenda' seconda uscita stagionale domenica alle ore 19.00 per l'Ospedaletti di mister Caverzan. Gli orange sono reduci dalla sconfitta subìta sul campo della Dianese&Golfo che non ha allarmato il tecnico. Avversario di turno sarà il Camporosso di Luci che proverà le prime cose importanti, in vista del primo match ufficiale della stagione sul campo del Taggia. In casa rossoblu si sta lavorando per ingaggiare il quotato Cristian Trotti: per l'attaccante sarebbe un clamoroso ritorno.

Dianese&Golfo-Pietra Ligure. La Dianese&Golfo, tra le mura amiche del 'Marengo' domenica alle ore 20.30 proverà a confermarsi anche contro il Pietra Ligure. Nel primo test stagionale i giallorossoblu di Colavito hanno superato l'Ospedaletti per 4-3, mettendo in evidenza la giovane stella di Mhari. La squadra di mister Mario Pisano, dopo il 6-0 rifilato alla Veloce Savona, sono reduci dalla sgambata contro la Sanremese.

