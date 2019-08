Podismo. Grande successo ad Arma di Taggia per la 'Sant'Erasmo - Summer Race'

Anche quest’anno, seppur con qualche giorno di ritardo, non poteva mancare l’appuntamento “Sant'Erasmo - Summer Race”, organizzato dalla ASD Running Free Arma Taggia, in collaborazione con la Coop. Nuova Assistenza.

In una gremita Piazza Chierotti ricca di aprtecipanti, lo scorso 15 agosto si è svolta la 10km dedicata a corridori più esperti e la 5km adatta anche a bambini, famiglie e amici a quattro zampe.

La gara, che ha coinvolto ben 140 corridori, tra i quali molti turisti arrivati da diverse parti d'Italia e dall'estero, si è conclusa con la premiazione da parte dell Assessore al Turismo del Comune di Taggia, Barbara Dumarte, dei primi 3 uomini, delle prime 3 donne dei due percorsi e dei corridori più giovani entrambi nati nel 2012, che hanno affrontato con grande entusiasmo i 5km in pista ciclabile.

Inoltre, sono stati sorteggiati 4 ragazzi a cui sono state consegnate delle ricariche telefoniche messe a disposizione dal Tabacchino Ricca di Arma e 10 atleti ai quali sono state consegnati i pettorali per la partecipazione gratuita ad altre corse podistiche in programma nei prossimi mesi nel territorio limitrofo.

I primi classificati della 10 Km uomo e donna, oltre alla coppa, ai gadget messi a disposizione della Nuova Assistenza, ai prodotti della Costa Ligure e altri prodotti tipici del territorio hanno ricevuto un 'cofanetto relax' per due persone messo a disposizione dall'agenzia viaggi ToylanTravel di Arma.​ ​

Le classifiche e le foto dell'evento scattate da Di Giorgio Fabiana, sono disponibili sul link facebook della Running Free Arma Taggia runningfreearmataggia