Basket. BKI Imperia, il preparatore Jacopo Arrobbio in Slovenia con la Naizonale azzurra Under 14: "Sono entusiasta, metterò tutto il mio impegno per questa avventura"

Grande orgoglio e soddisfazione in casa BKI Imperia Basket per il preparatore atletico Jacopo Arrobbio, in occasione della gratificante nomina a preparatore fisico della Nazionale maschile Under 14 che a giorni, in Slovenia, parteciperà alla Slovenia Ball di categoria.

Arrobbio, che ha già collaborato con la Nazionale Senior Femminile di coach Crespi, è felice per l'opportunità: "Sono davvero entusiasta di prendere parte a questa nuova bellissima esperienza Azzurra, questa volta con una nazionale giovanile che trovo davvero molto stimolante.Sarà un'ulteriore opportunità di crescita professionale. Metterò sul campo tutte le mie competenze ed il mio impegno per fare sì che questa avventura sia di successo".