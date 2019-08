Calcio giovanile. 61° Torneo Internazionale Carlin's Boys, ecco i due gironi del turno preliminare

Prende forma il tabellone dell'edizione numero 61 del Torneo Internazionale Carlin's Boys, che si svolgerà al 'Comunale' di Sanremo dal 28 al 31 agosto.

Turno preliminare. Le sei squadre dilettantistiche nell'organico di questa edizione si sfideranno in due gironi da tre squadre. Mercoledì 28 agosto in campo scenderanno Savona, Ventimiglia e gli algerini dello Skikda. Giovedì 29 agosto grande attesa per il debutto dei padroni di casa della Sanremese che se la vedranno nel sentito derby con l'Imperia e con i francesi del Beaulieu. Empoli, Genoa, Livorno, Parma e Monaco entreranno in scena nei giorni successivi.

61° TORNEO INTERNAZIONALE CARLIN'S BOYS

TURNO PRELIMINARE

GRUPPO A

Savona

Skikda (ALG)

Ventimiglia

GRUPPO B

Sanremese

Imperia

Beaulieu (FRA)