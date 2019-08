Calcio. L'Atletico Argentina continuerà ad utilizzare lo stadio 'Sclavi' anche per questa stagione

L'Atletico Argentina continuerà ad utilizzare il campo da calcio 'Ezio Sclavi' ancora per una stagione. La scelta è stata presa negli ultimi giorni dall'amministrazione comunale di Taggia. La questione era nota da tempo. Stando alle classiche voci di corridoio sembra che nelle scorse settimane si fossero valutate anche altre possibilità in termini di società a cui affidare l’uso dell’impianto ma alla fine il Comune ha propeso per la società rossonera nata nel 2018. Tutto questo però ad alcune condizioni.

Infatti, l'amministrazione comunale ha messo nero su bianco gli impegni che andranno rispettati per la stagione calcistica che prenderà il via a breve. Il campionato 2019/2020 sarà anche la scadenza naturale del rapporto che andrà nuovamente ridiscusso la prossima estate.

Che cosa è stato chiesto? L’ASD Atletico Argentina dovrà versare ogni mese 500 euro, come contributo per le spese di miglioramento dell’impianto. Sempre a carico loro anche tutti gli interventi necessari a garantire l’ordinaria manutenzione, la sicurezza, il decoro e le adeguate condizioni igieniche dello Sclavi. La società armese avrà accesso solo al terreno di gioco, agli spogliatoi e – previa verifica dell’esistenza in oggi delle necessarie condizioni di sicurezza – alle aree destinate ad ospitare il pubblico.