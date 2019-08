Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, rinviato di una settimana il primo allenamento: i rossoneri cominceranno a lavorare il 26 agosto

La stagione dell'Atletico Argentina comincerà con una settimana di ritardo. Visto il mancato ripescaggio nel campionato di Prima Categoria, lo staff tecnico ha deciso che il primo allenamento avverrà allo 'Sclavi' lunedì 26 agosto.

La compagine rossonera vuole essere una delle principali protagoniste in un prossimo campionato di Seconda Categoria che si annuncia ricco di emozioni, con la matricola Virtus Sanremo e la novità Oneglia Calcio da tenere in serie considerazione in ottica promozione.

La squadra rossonera è stata affidata all'esperienza di mister Maiano che ha nel suo staff il vice D'Attanasio. Dopo la stagione al Taggia in Promozione, il mister vuole ritagliarsi una stagione da protagonista.