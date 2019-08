L'esordio in campionato per il Neftchi Baku di mister Roberto Bordin sarà da non sottovalutare visto che si tratta di un derby.

La compagine allenata dall'ex difensore della Sanremese, sfiderà tra le mura amiche nel tardo pomeriggio di lunedì (calcio d'inizio ore 18.00) il Sabah Baku, un match insidioso.

I bianconeri sono reduci dall'eliminazione nel terzo turno preliminare dell'Europa League e cercano il riscatto in campionato.