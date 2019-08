Calcio. Mercoledì da leoni al 'Marzocchini: il programma del 'Trofeo Unogas' che si contenderanno Taggia, Sanremese e Albenga

Grande appuntamento mercoledì 21 agosto allo stadio 'Marzocchini', dove si svolgerà il settimo Torneo di Taggia 'Trofeo Unogas'.

In campo scenderanno i padroni di casa del Taggia (Promozione), Sanremese (Serie D) e Albenga (Eccellenza). Le partite si svolgeranno in tempo da 45 minuti ciascuno e in caso di parità si tireranno i calci di rigore. Alla squadra che si impone nel mini tempo regolamentare riceverà 3 punti, la vittoria ai rigori regala 2 punti, la sconfitta dagli undici metri 1 punto.

Alle ore 20.00 scenderanno in campo Taggia e Albenga. La perdente sfiderà alle ore 21.00 la Sanremese, con i matuziani che giocheranno alle ore 22.00 contro la vincente del primo match.

Potrete seguire il torneo nel Live Score e i racconti delle sfide su Rivierasport.it e Svsport.it

TORNEO CITTA' DI TAGGIA 'TROFEO UNOGAS'

Mercoledì 21 agosto

20.00: Taggia-Albenga

21.00: Sanremese-Perdente Gara A

22.00: Sanremese-Vincente Gara A