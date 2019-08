Tennis. US Open: il sanremese Gianluca Mager protagonista nelle qualificazioni del Grande Slam

Il sanremese Gianluca Mager in azione

Le qualificazioni degli US Open, sul cemento di New York, prenderanno il via questa settimana con l'ultimo Grande Slam stagionale che scatterà lunedì 26 agosto e Fabio Fognini tra i protagonisti.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni, insieme ad altri 10 italiani, ci sarà anche il sanremese Gianluca Mager. La racchetta matuziana, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, proverà a regalarsi il primo match di un Grande Slam in carriera.

Mager, attualmente numero 144 al mondo va a caccia di un risultato importante per proseguire al meglio questa sua ottima stagione.