Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Imperia, tutto pronto per l'inizio della nuova stagione: domenica è sfida all'Ospedaletti

L'Imperia è pronta a fare il proprio debutto stagionale domenica prossima, quando la compagine neroazzurra di mister Lupo scenderà in campo al campo 'Ozenda' per sfidare i padroni di casa dell'Ospedaletti.

Si gioca per la prima giornata del Gruppo A della Coppa Italia Eccellenza, di cui fanno parte anche Pietra Ligure e Alassio FC. Ma una competizione che la società neroazzurra tiene particolarmente. L'Imperia ci si presenta in forma dopo la buona sgambata realizzata contro il Taggia, mentre gli orange sono reduci da un risultato negativo con a Dianese&Golfo e uno positivo con il Camporosso.

Se la coppa fosse vinta non solo a livello regionale, ma anche a quello nazionale, la promozione in Serie D sarebbe cosa fatta: una situazione da prendere in considerazione durante la stagione.