Calcio d'estate. Amichevole di lusso giovedì 22 agosto al 'Marengo': la Dianese&Golfo ospita l'Alassio FC

La Dianese&Golfo dopo le ottime impressioni fatte vedere contro Ospedaletti e Pietra Ligure, tornerà in campo giovedì 22 agosto per sfidare una terza squadra di Eccellenza in vista del primo impegno ufficiale.

Al 'Marengo' di Diano Marina scenderà in campo l'Alsasio FC di mister Cattardico, che proverà le ultime cose in vista del primo match di coppa programmato per il 25 agosto.

I giallorossblu di mister Colavito hanno fatto vedere grandi cose nei due test precedenti e sembrano già in buon rodaggio. Calcio d'inizio alle ore 20.30.