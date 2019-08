Calcio, Promozione. Camporosso, mister Carmelo Luci non fa drammi dopo lo stop con l'Ospedaletti: "Realizzato un grande primo tempo. La Coppa? Daremo spazio a tutti i nostri giocatori"

Dopo la sconfitta in amichevole sul campo dell'Ospedaletti, non ci abbatte in casa Camporosso in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.

A Rivierasport.it commenta la prestazione dei suoi ragazzi mister Carmelo Luci, che elogia la prestazione del primo tempo contro un avversario di categoria superiore: "La mia squadra ha realizzato un primo tempo davvero importante - sottolinea il tecnico rossoblu - dove c'è stata di fronte un'ottima squadra. Finire in svantaggio la prima frazione di gioco per due nostri errori è stato peccato. Abbiamo sprecato almeno cinque occasioni davanti al portiere".

Luci si sofferma sulla prestazione: "E' stata un'ottima prestazione da parte nostra. Nel secondo tempo l'Ospedaletti ha segnato altre reti, ma nella ripresa in campo nelle nostre fila c'era una squadra molto più giovane e inesperta con ragazzi che si stanno affacciando solo ora con i giocatori della Prima Squadra".

Il tecnico guarda avanti con fiducia: "Il 6-1 finale? E' un risultato che fa molto scalpore - evidenza Luci - ma è stato maturato nel secondo tempo. Ci teniamo l'ottima prestazione del primo tempo, anche se c'è ancora molto da lavorare. Ora andiamo avanti con tranquillità, senza guardare nè a questo risultato tanto meno quelli della Coppa. Daremo spazio a tutti i giocatori per farci poi trovare pronti per il campionato, dove ci sarà da soffrire e dove dovremo combattere per salvarci. Siamo una società e una squadra composte da persone fantastiche".