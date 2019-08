Calciomercato Eccellenza. Imperia, colpo in attacco: UFFICIALE l'ingaggio di Giovanni Boggian

Grande colpo di mercato dell'Imperia che rinforza il proprio attacco con l'arrivo di Giovanni Boggian, ex Savona.

Nella stagione passata ha vestito la maglia del St. Georgen in Trentino Alto Adige nel campionato di serie D. In precedenza ha militato nel campionato di serie C con la Paganese e Pistoiese.

Boggian ha convinto mister Lupo nel periodo di prova in neroazzurro.

Il comunicato della società

"L'ASD Imperia comunica l'avvenuto tesseramento dell'attaccante, classe '96, Giovanni Boggian. Tutta la società rivolge un grande benvenuto a Giovanni Boggian".

.