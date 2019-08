Pallanuoto. La stagione sportiva della Rari Nantes Imperia è pronta: nuova immagine, roster allenatori e obiettivi chiari

La stagione sportiva è definita in Rari Nantes Imperia con alcune novità, conferme ed anche azzardi per riconquistare un ruolo di primo piano nel panorama regionale e nazionale.

Si inizia dal Logo dello Sport che è stato creato per dare al movimento sportivo una identità forte, nuova ed identificativa del territorio in continuità con il brand storico che identifica la società. La scritta “Imperia”, centrale e grande, per mettere in primo piano la città, i ramoscelli d’ulivo posti ai lati della scritta principale, come simbolo classico di Imperia ma ancor più “imperiale”, lo stile “college” per renderlo più giovane e moderno e la fettuccia centrale per personalizzarla a seconda del settore sportivo (nuoto, pallanuoto, ecc.) oppure con il nome dell’atleta per l’abbigliamento.

Definiti i roster degli allenatori che seguiranno le varie attività.

Il Nuoto torna protagonista in casa Rari, per riprendersi gli spazi che ne hanno caratterizzato una parte della storia societaria: grande attenzione a costruire percorsi che portino i giovani a scegliere queste discipline agonistiche. Il team è composto da Davide Dreossi che seguirà Esordienti A e successive categorie (Ragazzi, Junior, Cadetti) e Federica Atzori agli Esordienti B, sotto la guida di Franco Brioglio.

La pallanuoto trova una delle evoluzioni più interessanti. Paolo Ragosa sarà Team Manager alla Pallanuoto Femminile e lavorerà allo sviluppo del new business della società con un team dedicato che guarderà al mercato nazionale ed internazionale. L’incarico strategico prevede attività diverse su eventi, affiliazioni e marketing sportivo.

Nel mondo femminile il tecnico della Prima Squadra Merci Stieber guiderà A2, Under 19 e Under 17. E' chiaro l’obiettivo societario di poter contare sulla permanenza in categoria per una crescita costante che conduca alla massima serie. Le Under 13 e Under 15 femminili saranno affidate da un nuovo tecnico: Francesca Giulini che si inserisce nei processi di crescita del movimento che vuole puntare sui vivai.

Martina Bencardino seguirà la preparazione pallanuoto e Giulio Ieriti sarà il tecnico dedicato alla preparazione nuoto nei Pallanuotando e nelle categorie Acqua Goal ed Under 11.

La pallanuoto maschile è in pieno fermento con una volontà nemmeno troppo celata di fare benissimo in Serie B con la squadra che sarà guidata per il secondo anno consecutivo da Stefano Fratoni, il quale seguirà anche la Under 20. Primo incarico per Filippo Rocchi per la Under 17, certezze con Enrico Gerbò agli Under 15 e Scuola Pallanuoto, con Nicola Rosso nella cantera degli Under 13. Il Team Manager del movimento maschile sarà Marco Poracchia.

La stagione sportiva inizia il 2 settembre, con appuntamenti in definizione presso la piscina di San Bartolomeo con cui la Rari Nantes ha chiuso accordo per un utilizzo esclusivo tutto il mese in attesa di tornare, come più volte confermato dal Comune, in ottobre nella rinnovata Cascione. Sono previsti anche momenti dedicati a lezioni private, fitness ed altre attività. La prima uscita pubblica della Rari Nantes sarà alle Vele d’Epoca.